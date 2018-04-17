Бывшая возлюбленная обокрала жителя Петрозаводска

Потерпевший лишился 180 тысяч рублей из-за действий экс-подруги.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 57-летнего иностранного гражданина, который уже давно живет в Карелии . Он сообщил, что у него похищена банковская карта, со счета которой пропали более 180 000 рублей.

Заявитель предположил, что карту могла взять женщина, с которой он состоял в близких отношениях. Однако, она свою причастность к преступлению отрицала.

Сотрудники уголовного розыска установили, что предположения потерпевшего верны. Подозреваемая, 28-летняя петрозаводчанка, созналась в содеянном. Она знала пароль от банковской карты. Воспользовавшись удобным моментом, она забрала карту, с которой сняла 100 000 рублей. Остальные деньги она потратила на оплату покупок в интернет-магазине.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Как сообщил потерпевший, часть денег фигурантка ему вернула.