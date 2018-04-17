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Бывшая возлюбленная обокрала жителя Петрозаводска
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Бывшая возлюбленная обокрала жителя Петрозаводска 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Потерпевший лишился 180 тысяч рублей из-за действий экс-подруги.
В полицию Петрозаводска поступило заявление от 57-летнего иностранного гражданина, который уже давно живет в Карелии. Он сообщил, что у него похищена банковская карта, со счета которой пропали более 180 000 рублей.
Заявитель предположил, что карту могла взять женщина, с которой он состоял в близких отношениях. Однако, она свою причастность к преступлению отрицала.
Сотрудники уголовного розыска установили, что предположения потерпевшего верны. Подозреваемая, 28-летняя петрозаводчанка, созналась в содеянном. Она знала пароль от банковской карты. Воспользовавшись удобным моментом, она забрала карту, с которой сняла 100 000 рублей. Остальные деньги она потратила на оплату покупок в интернет-магазине.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Как сообщил потерпевший, часть денег фигурантка ему вернула.
По материалам: ptzgovorit.ru
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