Экс-глава пермского ГУФСИН получил 12 лет строгого режима за взятки

Суд приговорил бывшего начальника пермского краевого ГУФСИН Александра Соколова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу 3,3 миллиона рублей. Также Соколов не сможет занимать должности в государственных органах в течение трех лет после освобождения.

По версии следствия, «благодарность» на общую сумму 660 тысяч рублей бывший глава краевого ГУФСИН получил от одного из прикамских бизнесменов. За то, чтобы стать официальным поставщиком продуктов для исправительных учреждений, предприниматель платил старинными монетами (одна была весом килограмм, другая — три килограмма) и турпутевками. Кроме того, во второй половине 2012 года руководитель ведомства получил от экс-заместителя главы администрации Двуреченского поселения взятку в виде земельного участка площадью 0,5 гектара. Завладеть этим участком Соколову помог экс-руководитель исправительной колонии №29 Андрей Лесничий. Последнего суд приговорил к штрафу в 2,8 миллиона рублей.

В суде на допросе Александр Соколов сообщил, что и монеты, и земельный участок — это подарки.

— Вину подсудимый не признал, — сообщила 59.ru гособвинитель Оксана Костевич. — Ранее я просила назначить наказание в виде 12 лет строгого режима. Суд согласился со мной.

Это уже второй судебный процесс над Александром Соколовым. В 2016 году Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии. Как сообщали федеральные издания, генерал Соколов и его помощники брали деньги у московского предпринимателя в обмен на обещание, что находящийся в пермской колонии сиделец из Чечни , который угрожал бизнесмену возмездием, еще долго не выйдет на свободу, так как стараниями Соколова получит дополнительный срок заключения, не покидая зону.

Сейчас Александр Соколов лишен звания генерал-лейтенанта внутренней службы.