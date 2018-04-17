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Орловец оказался фигурантом уголовного дела за «пьяный базар»
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Орловец оказался фигурантом уголовного дела за «пьяный базар» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Орловский СКР сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Его фигурантом стал житель поселка Долгое.
Мужчина 49 лет находился в общественном месте и был пьян. Полицейские были вынуждены пресечь совершение административного правонарушения. На попытки составить протокол мужчина отреагировал ненормативной лексикой. Свидетелями инцидента стали третьи лица.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.
Согласно статье 319 УК РФ, оскорбление представителя власти может повлечь наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправработ до года.
Сообщение Орловец оказался фигурантом уголовного дела за «пьяный базар» появились сначала на РИА 57.
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