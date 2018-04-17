В Великом Новгороде осудят банду, продававшую оружие 

Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», перед судом предстанут шестеро местных жителей.
Их задержали весной прошлого года при попытке сбыть 6 пистолетов и 60 патронов. Общая сумма сделок составила около 650 тысяч рублей.
В результате обыска полицейские изъяли около ста патронов и два заряда взрывчатых веществ.
Дело будет передано в Новгородский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее в Великом Новгороде был задержан оружейный барон. Также подобные акции были проведены в 27 регионах страны. Сотрудники ФСБ пресекли работы пяти мастерских по изготовлению оружия.
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