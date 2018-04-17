В Великом Новгороде осудят банду, продававшую оружие

Как стало известно корреспонденту «Невских новостей», перед судом предстанут шестеро местных жителей.

Их задержали весной прошлого года при попытке сбыть 6 пистолетов и 60 патронов. Общая сумма сделок составила около 650 тысяч рублей.

В результате обыска полицейские изъяли около ста патронов и два заряда взрывчатых веществ.

Дело будет передано в Новгородский районный суд для дальнейшего рассмотрения.