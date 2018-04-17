Детализацию телефонных звонков москвичей рассекретили по поддельным судебным решениям

Москве возбуждено уголовное дело по факту масштабной утечки конфиденциальных данных и переписки абонентов столичных сотовых сетей посредством поддельных судебных решений.

По версии следствия, 33-летний житель столицы с 2016 года «штамповал» на принтере фальшивые судебные постановления о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами. Он также использовал ранее приобретенную поддельную гербовую печать одного из районных судов Москвы (по некоторым данным, Мещанского). «Судебные решения» мужчина предъявлял компаниям сотовой связи, а те в соответствии с УПК РФ передавали на электронном носителе конфиденциальную информацию, касающуюся их абонентов. Сведения, которые содержали в числе прочего детализацию звонков, СМС и ММС-переписку, подозреваемый предоставлял третьим лицам.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 138 (нарушение тайны переписки), ч. 1, 3 ст. 327 (подделка, изготовление и использование поддельных документов и печатей). Следователи полагают, что из-за утечки могли пострадать интересы как минимум сотни абонентов мобильных сетей в столичном регионе.