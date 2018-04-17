Ещё
Детализацию телефонных звонков москвичей рассекретили по поддельным судебным решениям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детализацию телефонных звонков москвичей рассекретили по поддельным судебным решениям 

Legal.Report 38 минут назад
В Москве возбуждено уголовное дело по факту масштабной утечки конфиденциальных данных и переписки абонентов столичных сотовых сетей посредством поддельных судебных решений.
По версии следствия, 33-летний житель столицы с 2016 года «штамповал» на принтере фальшивые судебные постановления о получении информации о соединениях между абонентскими устройствами. Он также использовал ранее приобретенную поддельную гербовую печать одного из районных судов Москвы (по некоторым данным, Мещанского). «Судебные решения» мужчина предъявлял компаниям сотовой связи, а те в соответствии с УПК РФ передавали на электронном носителе конфиденциальную информацию, касающуюся их абонентов. Сведения, которые содержали в числе прочего детализацию звонков, СМС и ММС-переписку, подозреваемый предоставлял третьим лицам.
Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 1 ст. 138 (нарушение тайны переписки), ч. 1, 3 ст. 327 (подделка, изготовление и использование поддельных документов и печатей). Следователи полагают, что из-за утечки могли пострадать интересы как минимум сотни абонентов мобильных сетей в столичном регионе.
Legal.Report: последние новости
Осужден полковник СКР, слишком быстро задержанный ФСБ Адвокат отправил на скамью подсудимых двух оперативников угрозыска Доцент-цивилист отбился от реального срока за 52 взятки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью64
США ударят по Китаю143
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа173
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе36
Крымский мост потроллил Украину142
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
02:35
МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»
Происшествия
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика Украина
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение