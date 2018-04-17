Адвокаты В. Ампелонского и Б. Едидина отрицают сделку других фигурантов по делу Роскомнадзора со следствием

«Мне об этом не известно, это неправда», — сказал адвокат Б. Едидина Артур Большаков. Защитник В. Ампелонского Сергей Седаков также отверг данную информацию, отметив, что «никто из фигурантов дела показаний на моего подзащитного не давал».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что двое других фигурантов дела — генеральный директор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева и советник гендиректора данной организации Александр Весельчаков заключили сделку со следствием и дали показания на В. Ампелонского и Б. Едидина.

По решению суда В. Ампелонский, Б. Едидин и А. Весельчаков находятся под домашним арестом до 7 мая. А. Звягинцева — под подпиской о невыезде. В. Ампелонский отбывает домашний арест в Сергиевом Посаде, остальные фигуранты дела — в Москве

Всем фигурантам инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Уголовное дело расследует Следственный комитет (СК) РФ . Оно было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Незаконная зарплатная схема действовала с 2012 г. по февраль 2017 г. За этот период было похищено более 20 млн руб.

По версии следствия, В. Ампелонский пользовался банковской картой, на которую переводились деньги для реализации «черной схемы». Эта карта была оформлена на подставное лицо, при этом ее не нашли при обысках.