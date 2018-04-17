Бухгалтера и кассира молокозавода в Башкирии осудили за присвоение 1,2 миллиона рублей

В Стерлибашевском районе дали сроки экс-главному бухгалтеру и кассиру одного из местных молокозаводов.

В 2014 и 2015 году мошенники начали начислять небольшие суммы себе и своим родственникам, деньги шли прямо из кассы. За два года предприятие обворовали на 1,2 миллиона рублей. Когда женщин задержали, кассир признала свою вину, но заложила и своего руководителя — главного бухгалтера. Обвиненная женщина начала отнекиваться, но в суде посчитали доказательства достаточными для вынесения приговора.

— Суд дал бухгалтеру четыре года, а кассиру — три года условно. В Верховном суде оставили приговор в силе, хотя главный бухгалтер пыталась обжаловать приговор, — сообщили в Верховном суде.