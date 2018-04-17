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Подросток из Ненецкого автономного округа выманил у ровесника более 3,7 миллиона рублей
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Подросток из Ненецкого автономного округа выманил у ровесника более 3,7 миллиона рублей 

29.ru 51 минуту назад
Фото: 29.ru
Следствие расследует уголовное дело в отношении 18-летнего воспитанника детского дома. Меньше чем за год он выманил у своих ровесников более 3,7 миллиона рублей.
С июня по октябрь 2017 года он просил в долг у своего 19-летнего знакомого, который находился на попечении в том же заведении, денег, обещая вернуть. В итоге ему удалось убедить дать ему около 2,5 миллиона рублей. Возвращать деньги он не собирался. Тогда знакомый обратился в УМВД и следствие завело уголовное дело в отношении подростка. Факт, что его подозревают в мошенничестве, не помешал ему обратиться еще и к двум 18-летним братьям. Месяц назад он взял у них в долг более 1,2 миллиона рублей и купил на эти деньги автомобиль. Вдоволь покататься на машине у парня не получилось — транспорт арестовали для возмещения ущерба потерпевшим.
— Откуда у них такие деньги, в деле не написано. Но видно, что карты банковские. Он с карты как-то списывал, не знаю, как, — рассказала представитель регионального СУ СК Дарья Коскова.
На допросе подозреваемый признался, что большую часть денег потратил на развлечения, а также раздавал их другим знакомым.
За 6 эпизодов мошенничества парень может оказаться на 10 лет в колонии.
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