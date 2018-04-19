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В Красноярском крае спустя 4 дня нашли тело пропавшего 7-летнего мальчика
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В Красноярском крае спустя 4 дня нашли тело пропавшего 7-летнего мальчика 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Спустя четверо суток в Красноярском крае нашли тело пропавшего 7-летнего мальчика, сообщили в ГУ МВД по краю.
Известно, что ребенок пропал 15 апреля. В дневное время вместе со своим 10-летним братом он играл на берегу реки «Каратузка». Затем старший мальчик вернулся домой, а младший остался на берегу. Когда родные школьника не смогли самостоятельно его найти, они обратились в полицию.
«Незамедлительно были организованы поисковые группы, в состав которых вошли более 50 сотрудников полиции, волонтеры, спасатели и местные жители. Всего в поисковых мероприятиях приняли участие 160 человек», — отмечают в краевой полиции.
Тело мальчика было найдено 19 апреля во время осмотра прибрежной зоны реки Каратузка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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