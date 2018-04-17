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Суд в Москве заочно арестовал обвиняемую в терроризме, вывезшую сына в ИГ*
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Суд в Москве заочно арестовал обвиняемую в терроризме, вывезшую сына в ИГ* 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно отправил под арест Дарью Ицанкову, обвиняемую в терроризме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее житель Владимирской области Михаил Машедо рассказал РИА Новости, что в 2007 году у него и Ицанковой, с которой он познакомился в Мурманске, родился сын Давид. Впоследствии они расстались, Давид жил с отцом, а в ноябре 2011 года Ицанкова под предлоги встречи забрала ребенка и исчезла, с тех пор он сына не видел. По его словам, она присоединилась к "Исламскому государству"*, в 2015 году Машедо узнал, что Ицанкова включена в перечень физлиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
"В отношении Ицанковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента ее задержания или экстрадиции в Россию", — сказал собеседник агентства.
Ей предъявлено обвинение в участии в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч.1 ст. 205.1 УК РФ), организации террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ), призывах к экстремисткой деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ).
"Ицанкова объявлена в розыск", — добавили в пресс-службе.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
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