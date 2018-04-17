Под Саратовом житель Башкирии обворовал офис кредитования 

Гость региона украл у зазевавшихся клерков мобильный телефон.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД, в понедельник 16 апреля в 15:28 заведующая офисом микрокредитования обратилась в полицию. Она рассказала, что в фирме, которая находится на проспекте Строителей, 3, неизвестный открыто похитил мобильный телефон Samsung. Телефон оказался офисным.
По горячим следам сотрудники ППС задержали подозреваемого в грабеже 32-летнего мужчину. Выяснилось, что он зарегистрирован в селе Лагерево Салаватского района Республики Башкортостан. Данные о судимости него пока отсутствуют. Но, судя по последним событиям, скоро появятся: на злоумышленника заведено уголовное дело за грабеж.