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Уфимец погиб от ножа во время пьяной ссоры с сожительницей
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Уфимец погиб от ножа во время пьяной ссоры с сожительницей 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
43-летнюю уфимку подозревают в убийстве, совершённом при превышении пределов необходимой обороны. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следкома республики.
По версии следствия, утром 14 апреля пьяный 46-летний мужчина был дома с сожительницей. Пара поссорилась, и он начал избивать женщину. Уфимка взяла нож и держала его перед собой, чтобы не подпускать сожителя.
«Посчитав, что сожительница хочет убить его, мужчина написал записку, что ему надоело жить», — рассказали в пресс-службе СК республики.
Как сообщила женщина, сожитель прыгнул на нож. От ранения он скончался на месте. Уфимка сама вызвала полицию и призналась в случившемся.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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