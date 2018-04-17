Уфимец погиб от ножа во время пьяной ссоры с сожительницей

43-летнюю уфимку подозревают в убийстве, совершённом при превышении пределов необходимой обороны. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следкома республики.

По версии следствия, утром 14 апреля пьяный 46-летний мужчина был дома с сожительницей. Пара поссорилась, и он начал избивать женщину. Уфимка взяла нож и держала его перед собой, чтобы не подпускать сожителя.

«Посчитав, что сожительница хочет убить его, мужчина написал записку, что ему надоело жить», — рассказали в пресс-службе СК республики.

Как сообщила женщина, сожитель прыгнул на нож. От ранения он скончался на месте. Уфимка сама вызвала полицию и призналась в случившемся.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.