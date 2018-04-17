СК ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве на юге Москвы

Она напомнила, что 26 марта вблизи здания по улице Подольских Курсантов было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами шеи. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1989 года рождения.

«Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.