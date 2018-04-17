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СК ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве на юге Москвы
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СК ходатайствует об аресте подозреваемого в убийстве на юге Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Следователи ходатайствуют перед судом об аресте 29-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве на юге Москвы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Она напомнила, что 26 марта вблизи здания по улице Подольских Курсантов было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами шеи. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1989 года рождения.
«Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Иванова.
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