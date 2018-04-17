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В Ростове пытались незаконно обналичить миллиард рублей
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В Ростове пытались незаконно обналичить миллиард рублей 

Деловое сообщество 1 час назад
В Ростове-на-Дону правоохранители задержали шестерых членов преступной группы, которых подозревают в незаконном обналичивании одного миллиарда рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. В частности, в состав группы входил директор компании, занимающейся оптовой торговлей фруктами и овощами, директор топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла. Еще трое членов банды не имели официального места работы.
«По предварительным данным, подозреваемые подделывали платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы», — отметила Ирина Волк. Чтобы провернуть эти операции, преступники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей.
В ходе обыска по местам проживания членов преступной группы оперативники изъяли документы, финансовую документацию, банковские карты, печати и электронную технику. Также наложен арест на 45 расчетных счетов в 14 банках.
В настоящее время против задержанных уголовное дело по ч.1 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
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