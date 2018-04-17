В Ленинском районе неизвестные отобрали у мужчины в подъезде дома почти 2 млн руб

В деревне Сапроново Ленинского района неизвестные, угрожая ножом, отобрали у мужчины в подъезде жилого дома порядка 2 миллионов рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области «В подъезде дома на лестничной площадке между первым и вторым этажами двое неизвестных, угрожая ножом мужчине 1991 года рождения, открыто похитили мобильный телефон и денежные средства в размере 1,94 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.