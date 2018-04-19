Труп мужчины обнаружили в Ленинском районе 

В деревне Бутово Ленинского района Подмосковья нашли тело неизвестного мужчины, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«18 апреля 2018 года в 10:36 в Ленинском районе, в деревне Бутово, на территории жилищного комплекса «Бутово Парк» без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 55-60 лет», — сказал собеседник агентства.
По его словам, устанавливается личность неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направили в морг. По данному факту проводится проверка.