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Труп мужчины обнаружили в Ленинском районе
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Труп мужчины обнаружили в Ленинском районе 

РИАМО 1 час назад
В деревне Бутово Ленинского района Подмосковья нашли тело неизвестного мужчины, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«18 апреля 2018 года в 10:36 в Ленинском районе, в деревне Бутово, на территории жилищного комплекса «Бутово Парк» без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 55-60 лет», — сказал собеседник агентства.
По его словам, устанавливается личность неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направили в морг. По данному факту проводится проверка.
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