Труп мужчины обнаружили в Ленинском районе

«18 апреля 2018 года в 10:36 в Ленинском районе, в деревне Бутово, на территории жилищного комплекса «Бутово Парк» без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 55-60 лет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, устанавливается личность неизвестного. Для проведения судебно-медицинского исследования труп направили в морг. По данному факту проводится проверка.