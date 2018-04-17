Мосгорсуд признал законным продление до 9 июня ареста полковнику МВД РФ Д. Захарченко

«Решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Защита просила отпустить Д. Захарченко из-под стражи. «Следственные действия по делу завершены и я считаю, что нет оснований содержать моего подзащитного под стражей, он не сможет никак повлиять на расследование», — сказал адвокат Александр Горбатенко

Сам Д. Захарченко просил назначить ему домашний арест и добавил, что всегда сотрудничал со следствием и не собирается ему препятствовать.

Тем не менее, по словам следователя, Д. Захарченко может попытаться скрыться от органов следствия или воспрепятствовать расследованию, используя связи в правоохранительных органах.

Ранее суд изъял в пользу государства денежные средства и имущество Д. Захарченко и его семьи на сумму 9 млрд руб.

СК отчитался о завершении расследования по трем эпизодам преступлений, которые ранее были выделены из основного уголовного дела полковника МВД. Он обвиняется в получении двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ).

По данным следствия, Д. Захарченко получил 800 тыс. долл. от ресторатора Меди Дусса за покровительство и от него же 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Также Д. Захарченко предупредил бывшего финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.