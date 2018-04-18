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Жителя Магадана осудили условно за незаконное хранение свыше 14 кг промышленного золота
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Жителя Магадана осудили условно за незаконное хранение свыше 14 кг промышленного золота 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Житель Магадана получил условный срок за незаконные хранение и перевозку более 14 кг промышленного золота. Об этом сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Магаданской области.
"Судом установлено, что мужчина работал замдиректора предприятия, осуществляющего добычу песков драгоценных металлов. Слитки металла он обнаружил в неглубоком котловане на выезде из села Палатка. Предполагая, что металл является промышленным золотом, он решил присвоить его. Мужчина на автомобиле перевез слитки общим весом 14,356 кг и незаконно хранил их в квартире", — пояснили в пресс-службе.
По ее данным, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 191 УК РФ ("Незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов в крупном размере"). Свою вину он полностью признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет тюремного заключения со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Наказание в виде лишения свободы — условное с испытательным сроком в 3 года.
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