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Жителя Москвы заподозрили в нарушении неприкосновенности частной жизни
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Жителя Москвы заподозрили в нарушении неприкосновенности частной жизни 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
По факту нарушения неприкосновенности частной жизни и тайны переписки в отношении жителя Москвы возбудили уголовное дело, также он подозревается в использовании поддельных документов и печатей, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
«В Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), части 1 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны переписки), части 1, 3 статьи 327 УК РФ (подделка документов и печатей)», — сказала Иванова.
По ее словам, 33-летний мужчина с помощью принтера, компьютера и приобретенной поддельной гербовой печати одного из судов Москвы, изготавливал и подделывал решения суда о получении информации о соединениях абонентов и абонентских устройств. В дальнейшем, предъявляя поддельные документы, получал на электронном носителе информацию о соединениях интересующих его номеров и продавал их.
«С учетом длительности и многочисленности совершенных преступлений, следствие полагает, что речь может идти о сотне потерпевших. В настоящее время с подозреваемым проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавила Иванова.
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