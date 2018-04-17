Жителя Москвы заподозрили в нарушении неприкосновенности частной жизни

«В Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), части 1 статьи 138 УК РФ (нарушение тайны переписки), части 1, 3 статьи 327 УК РФ (подделка документов и печатей)», — сказала Иванова.

По ее словам, 33-летний мужчина с помощью принтера, компьютера и приобретенной поддельной гербовой печати одного из судов Москвы, изготавливал и подделывал решения суда о получении информации о соединениях абонентов и абонентских устройств. В дальнейшем, предъявляя поддельные документы, получал на электронном носителе информацию о соединениях интересующих его номеров и продавал их.

«С учетом длительности и многочисленности совершенных преступлений, следствие полагает, что речь может идти о сотне потерпевших. В настоящее время с подозреваемым проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавила Иванова.