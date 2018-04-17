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Москвича обвиняют в получении сведений от сотовых компаний по поддельным судебным документам
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Москвича обвиняют в получении сведений от сотовых компаний по поддельным судебным документам 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Житель Москвы с помощью обычного принтера и фальшивой гербовой печати подделывал судебные решения и получал в сотовых компаниях информацию о соединениях интересующих абонентов, которую затем передавал заказчикам. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по г. Москве.
По версии следствия, 33-летний мужчина с 2016 года при помощи принтера, компьютера и поддельной гербовой печати одного из судов города Москвы готовил поддельные решения суда с целью получения информации о соединениях абонентов и абонентских устройств, а затем по ним получал в электронном виде данные о соединениях интересующих его номеров и передавал их третьим лицам.
Учитывая длительность и многочисленность совершённых им преступлений, следствие считает, что речь идёт о сотне потерпевших.
Злоумышленника вычислили благодаря совместной работе следователей ГСУ СК РФ по городу Москве и сотрудников ФСБ России.
СК возбудил против мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), ч. 1 ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки»), ч. 1, 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление и использование поддельных документов и печатей»).
В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего. Подозреваемый вину в совершении указанных преступлений не отрицает. Расследование продолжается.
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