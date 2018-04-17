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В Волгоградской области четверо мужчин подозреваются в убийстве и расчленении знакомого
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В Волгоградской области четверо мужчин подозреваются в убийстве и расчленении знакомого 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Волгоградской области задержаны четверо подозреваемых в убийстве 37-летнего мужчины. Установлено, что 14 апреля потерпевший приехал к своему знакомому в офис в п. Латошинка Тракторозаводского района. Там они выпили алкоголь, а спустя время к ним присоединились еще трое приятелей, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
Во время распития напитков мужчина признался друзьям употребляет наркотические вещества. В связи с этим, злоумышленники избивать потерпевшего, и клеили ему рот малярной лентой. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, подозреваемые расчленили труп. Фрагменты кистей рук, предплечий и головы упаковали в белый полимерный пакет и выбросили в мусорный контейнер, а тело убитого спрятали в лесополосе.
«ФедералПресс» напоминает, что недавно в роще Новороссийска нашли человеческие ноги.
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