В Волгоградской области четверо мужчин подозреваются в убийстве и расчленении знакомого

Волгоградской области задержаны четверо подозреваемых в убийстве 37-летнего мужчины. Установлено, что 14 апреля потерпевший приехал к своему знакомому в офис в п. Латошинка Тракторозаводского района. Там они выпили алкоголь, а спустя время к ним присоединились еще трое приятелей, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Во время распития напитков мужчина признался друзьям употребляет наркотические вещества. В связи с этим, злоумышленники избивать потерпевшего, и клеили ему рот малярной лентой. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, подозреваемые расчленили труп. Фрагменты кистей рук, предплечий и головы упаковали в белый полимерный пакет и выбросили в мусорный контейнер, а тело убитого спрятали в лесополосе.