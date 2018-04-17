В Решетихе подросток-инвалид чуть не зарезал соседа за грязь на кухне

В Володарском районе судят 17-летнего подростка, который обвиняется в нанесении телесных повреждений своему 44-летнему соседу по общежитию. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 4 февраля в поселке Решетиха . Конфликт между соседями возник из-за того, что старший из них не убрал за собой на кухне и в местах общего пользования. В ходе ссоры подросток схватил нож и ударил мужчину в грудь, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавший был госпитализирован. Согласно заключению экспертов, его здоровью причинен тяжкий вред.

Подросток свою вину признал в полном объеме. Известно, что он нигде не работает, имеет инвалидность.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.

Напомним, житель Сергачского района зарезал жену и тещу.