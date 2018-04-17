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В Решетихе подросток-инвалид чуть не зарезал соседа за грязь на кухне
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В Решетихе подросток-инвалид чуть не зарезал соседа за грязь на кухне 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Володарском районе судят 17-летнего подростка, который обвиняется в нанесении телесных повреждений своему 44-летнему соседу по общежитию. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, преступление было совершено вечером 4 февраля в поселке Решетиха. Конфликт между соседями возник из-за того, что старший из них не убрал за собой на кухне и в местах общего пользования. В ходе ссоры подросток схватил нож и ударил мужчину в грудь, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавший был госпитализирован. Согласно заключению экспертов, его здоровью причинен тяжкий вред.
Подросток свою вину признал в полном объеме. Известно, что он нигде не работает, имеет инвалидность.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, где рассматривается по существу.
Напомним, житель Сергачского района зарезал жену и тещу.
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