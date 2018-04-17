Жителя Подмосковья будут судить за распространение порно с несовершеннолетними и шантаж их родственников

«С марта 2016 г. по январь 2017 г. обвиняемый совершил в отношении шести девочек в возрасте 13 лет, проживающих в различных регионах, преступления против их половой неприкосновенности. С целью возбуждения извращенного интереса к половым отношениям, являясь пользователем социальных сетей, он знакомился с несовершеннолетними, вступал с ними в переписку на сексуальные темы, отправлял порнографические фотографий, склонял к обмену интимными фотографиями. После получения таких фотографий, обвиняемый распространял их в социальных сетях среди знакомых потерпевших. В результате преступных действий обвиняемого, согласно результатам проведенной экспертизы, двум девочкам причинен тяжкий вред здоровью», — сказала собеседница агентства.

По словам О. Врадий, также злоумышленник связался с матерью и тетей одной из девочек, отправил им интимные фотографии несовершеннолетней и потребовал 50 тыс. руб., угрожая выложить снимки в открытый доступ. Родственники девочки отказались, и тогда обвиняемый разместил фото на страницах друзей потерпевшей.

В ходе розыска мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело о развращении малолетних, распространении детского порно и вымогательстве. На стадии предварительного следствия фигурант дал признательные показания. Как отметила представитель подмосковного СК, расследование осложнялось тем, что потерпевшие проживали в разных регионах. Для установления личности злоумышленника провели сложные фототехнические, психолого-лингвистические, психиатрические, комиссионные медицинские экспертизы.

На данный момент расследование дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.