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Жителя Подмосковья будут судить за распространение порно с несовершеннолетними и шантаж их родственников
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Жителя Подмосковья будут судить за распространение порно с несовершеннолетними и шантаж их родственников 

Агентство «Москва» 1 час назад
Неоднократно судимый житель Лотошинского района предстанет перед судом по обвинению в развращении малолетних, распространении детского порно и вымогательстве, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«С марта 2016 г. по январь 2017 г. обвиняемый совершил в отношении шести девочек в возрасте 13 лет, проживающих в различных регионах, преступления против их половой неприкосновенности. С целью возбуждения извращенного интереса к половым отношениям, являясь пользователем социальных сетей, он знакомился с несовершеннолетними, вступал с ними в переписку на сексуальные темы, отправлял порнографические фотографий, склонял к обмену интимными фотографиями. После получения таких фотографий, обвиняемый распространял их в социальных сетях среди знакомых потерпевших. В результате преступных действий обвиняемого, согласно результатам проведенной экспертизы, двум девочкам причинен тяжкий вред здоровью», — сказала собеседница агентства.
По словам О. Врадий, также злоумышленник связался с матерью и тетей одной из девочек, отправил им интимные фотографии несовершеннолетней и потребовал 50 тыс. руб., угрожая выложить снимки в открытый доступ. Родственники девочки отказались, и тогда обвиняемый разместил фото на страницах друзей потерпевшей.
В ходе розыска мужчину задержали и возбудили против него уголовное дело о развращении малолетних, распространении детского порно и вымогательстве. На стадии предварительного следствия фигурант дал признательные показания. Как отметила представитель подмосковного СК, расследование осложнялось тем, что потерпевшие проживали в разных регионах. Для установления личности злоумышленника провели сложные фототехнические, психолого-лингвистические, психиатрические, комиссионные медицинские экспертизы.
На данный момент расследование дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.
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