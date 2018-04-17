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Кражу денег из кассовых аппаратов торгового центра раскрыли полицейские в Ростовской области
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Кражу денег из кассовых аппаратов торгового центра раскрыли полицейские в Ростовской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники одного из торговых центров г. Донецка Ростовской области утром вышли на работу и увидели, что дверь главного входа повреждена. В самом центре жалюзи павильонов были сломаны, а из кассовых аппаратов пропали деньги. Продавцы обратились в полицию.
Правоохранители, работая на месте происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как молодой человек с помощью лома открывал павильоны, ломал кассовые аппараты и воровал деньги.
В результате оперативных мероприятий по подозрению в этом преступлении задержан 19-летний местный житель. Как выяснили сотрудники полиции, молодой человек пришел в торговый центр перед закрытием и спрятался там. Когда посетители и сотрудники ушли, он вскрыл 10 магазинов и забрал около 250 тысяч рублей. Под самое утро он выбил стекло входной двери и ушел.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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