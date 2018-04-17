Кражу денег из кассовых аппаратов торгового центра раскрыли полицейские в Ростовской области

Сотрудники одного из торговых центров г. Донецка Ростовской области утром вышли на работу и увидели, что дверь главного входа повреждена. В самом центре жалюзи павильонов были сломаны, а из кассовых аппаратов пропали деньги. Продавцы обратились в полицию.

Правоохранители, работая на месте происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как молодой человек с помощью лома открывал павильоны, ломал кассовые аппараты и воровал деньги.

В результате оперативных мероприятий по подозрению в этом преступлении задержан 19-летний местный житель. Как выяснили сотрудники полиции, молодой человек пришел в торговый центр перед закрытием и спрятался там. Когда посетители и сотрудники ушли, он вскрыл 10 магазинов и забрал около 250 тысяч рублей. Под самое утро он выбил стекло входной двери и ушел.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».