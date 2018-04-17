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Ростовский бизнесмен «похоронил» себя, чтобы не отдавать долги
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Ростовский бизнесмен «похоронил» себя, чтобы не отдавать долги 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Ростовский бизнесмен «похоронил» себя, чтобы не отдавать долги, об этом информирует прокуратура Ростовской области.
По версии следствия, предприниматель Аркадий Куташевич обещал заказчикам изготовить и установить мемориальные памятники. Однако свои обязательства он не выполнил.
Чтоб не платить по счетам, мошенник сообщил о своей смерти, а одной знакомой даже отправил фотоснимок, на котором он в гробу.
В результате лишились своих денег 40 пострадавших, ущерб составил более пяти миллионов рублей.
Суд приговорил преступника к двум годам трем месяцам колонии с выплатой штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Однако, прокуратура сочла этот приговор мягким и подала на апелляцию. Теперь мошенник отсидит за решеткой четыре года и три месяца. Он был взят под стражу в зале суда.
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