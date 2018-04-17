Ростовский бизнесмен «похоронил» себя, чтобы не отдавать долги

Ростовский бизнесмен «похоронил» себя, чтобы не отдавать долги, об этом информирует прокуратура Ростовской области

По версии следствия, предприниматель Аркадий Куташевич обещал заказчикам изготовить и установить мемориальные памятники. Однако свои обязательства он не выполнил.

Чтоб не платить по счетам, мошенник сообщил о своей смерти, а одной знакомой даже отправил фотоснимок, на котором он в гробу.

В результате лишились своих денег 40 пострадавших, ущерб составил более пяти миллионов рублей.

Суд приговорил преступника к двум годам трем месяцам колонии с выплатой штрафа в размере 100 тысяч рублей.