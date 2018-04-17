Жителя Кунгура будут судить за истязание жены и дочки

39-летний житель Кунгура ответит в суде за издевательства над родными. Мужчину обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «Истязание двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением». Следователи выяснили, что с декабря 2016 года по февраль 2017 года мужчина систематически бил жену и дочку. «Для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления, следователем внесено представление в органы внутренних дел . По результатам его рассмотрения сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних должны принять дополнительные меры к усилению профилактической работы для своевременного выявления и пресечения фактов совершения преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетних», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю Следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины. Уголовное дело передают в суд.