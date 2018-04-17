В Подмосковье задержан лидер этнической ОПГ, подозреваемый в мошенничестве на 50 млн руб.

МОСКВА , 17 апреля. / ТАСС /. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье главаря этнической организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемого в мошенничестве на 50 млн рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что в период 2014-2016 гг. участники этнической группы, представляясь руководителями одной из оптовых баз в Домодедове, предлагали предпринимателям приобрести торговые площади на территории объекта. Злоумышленники получали от коммерсантов денежные средства, после чего скрывались и похищали деньги, не выполнив свои обязательства. Общий материальный ущерб составил около 50 млн рублей", — сообщила она.

По данным полиции, подозреваемые причастны к двум эпизодам мошенничества. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий лидер этнической группы был установлен и задержан по месту проживания в Москве, им оказался безработный 52-летний уроженец одной из стран Закавказья. При проведении обыска в его квартире полицейскими обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", — добавила Петрова. Он отправлен под домашний арест. Ведется розыск его соучастников.