Ещё
В Подмосковье задержан лидер этнической ОПГ, подозреваемый в мошенничестве на 50 млн руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье задержан лидер этнической ОПГ, подозреваемый в мошенничестве на 50 млн руб. 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Подмосковье главаря этнической организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемого в мошенничестве на 50 млн рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Установлено, что в период 2014-2016 гг. участники этнической группы, представляясь руководителями одной из оптовых баз в Домодедове, предлагали предпринимателям приобрести торговые площади на территории объекта. Злоумышленники получали от коммерсантов денежные средства, после чего скрывались и похищали деньги, не выполнив свои обязательства. Общий материальный ущерб составил около 50 млн рублей", — сообщила она.
По данным полиции, подозреваемые причастны к двум эпизодам мошенничества. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий лидер этнической группы был установлен и задержан по месту проживания в Москве, им оказался безработный 52-летний уроженец одной из стран Закавказья. При проведении обыска в его квартире полицейскими обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела", — добавила Петрова. Он отправлен под домашний арест. Ведется розыск его соучастников.
ТАСС: последние новости
Суд оправдал Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу о незаконной работе в Таиланде ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГ, планировавшей теракты в Ростовской области Двух жителей Красноярска осудили за попытку примкнуть к боевикам в Афганистане
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью64
США ударят по Китаю144
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе39
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа172
Тест: Вы бы справились с Тотальным диктантом?40
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
02:35
МЧС назвало причину пожара в «Зимней вишне»
Происшествия
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика Украина
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение