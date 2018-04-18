СК устанавливает обстоятельства смерти супружеской пары в результате пожара в квартире на юге Москвы 

Следователи устанавливает обстоятельства смерти мужчины и женщины в результате пожара в квартире на юге столицы, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«После тушения пожара в квартире жилого дома на ул. Академика Янгеля обнаружены тела мужчины 1951 г. рождения и его супруги 1956 г. рождения. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. По данному факту проводится доследственная проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы, а также пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины возгорания», — сказала Ю. Иванова.
Она отметила, что, по словам соседей, супруги злоупотребляли спиртными напитками.