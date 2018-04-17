СК просит арестовать подозреваемого в убийстве мужчины на юге Москвы 

СК просит арестовать подозреваемого в убийстве в районе Центральное Чертаново, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«По подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1989 г. рождения. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказала Ю. Иванова.
Ранее источник Агенства сообщил, что сотрудники столичной полиции в Пензенской области задержали 28-летнего безработного местного жителя, которого изобличили в том, что на ул. Подольских Курсантов в Москве он в ходе ссоры ударил мужчину, не имевшего в столице определенного места жительства, ножом в шею. От полученной раны потерпевший 1960 г. рождения скончался на месте.