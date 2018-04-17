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В Челябинской области завершено расследование дела о коммерческом подкупе
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В Челябинской области завершено расследование дела о коммерческом подкупе 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В Челябинской области завершилось расследование уголовного дела о коммерческом подкупе и посредничестве в коммерческом подкупе, возбужденное против двух конкурсных управляющих.
Следственные органы выяснили, что 2 июня 2017 года одна из обвиняемых, работая в должности конкурсного управляющего, получила через свою знакомую 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за выполнение действий, входящих в круг ее должностных обязанностей. При передаче денежных средств обе женщины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Как отмечают в пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области, следствию удалось собрать достаточную доказательную базу. Уголовное дело было направлено для рассмотрения в суд.
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