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Суд в Таиланде оправдал Рыбку
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Суд в Таиланде оправдал Рыбку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram Насти Рыбки
Суд города Паттайя в Таиланде оправдал по одному из дел Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть россиян и белорусов, арестованных за проведение нелегального «секс-тренинга», передает РИА «Новости».
Об этом сообщил адвокат Саттхапхон Сийотха.
"Суд оправдал моих подзащитных в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве", — сообщил Сийотха.
Ранее провинциальный суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алексу Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим задержанным по делу о нелегальном «секс-тренинге» обвинения по второму делу и назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу. Второе дело связано с предоставлением услуг сексуального характера в составе преступной группы.
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