Суд в Таиланде оправдал Рыбку

Об этом сообщил адвокат Саттхапхон Сийотха.

"Суд оправдал моих подзащитных в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве", — сообщил Сийотха.

Ранее провинциальный суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алексу Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим задержанным по делу о нелегальном «секс-тренинге» обвинения по второму делу и назначил им меру пресечения в виде заключения под стражу. Второе дело связано с предоставлением услуг сексуального характера в составе преступной группы.