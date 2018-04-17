Ещё
Троих членов ИГ задержали в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Троих членов ИГ задержали в России 

News.ru 1 час назад
Сотрудникам ФСБ удалось обезвредить ячейку сторонников террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в РФ), члены которой собирались устроить теракты под Ростовом. Однако в ходе задержания главарь ячейки подорвал себя.
News.ru: последние новости
Арестованный владелец «Суммы» ничего не боится Секс-тренинги Лесли и Рыбки признали легальными Троих членов ИГ задержали в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю131
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа156
Крымский мост потроллил Украину148
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой81
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма119
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение