На севере Волгограда компания приятелей убила и расчленила друга за пагубную страсть

Волгограде четверо приятелей убили и расчленили мужчину за его пристрастие к наркотикам.

— В субботу, 14 апреля, 37-летний волгоградец приехал в офис в поселок Латошинка Тракторозаводского района, — уточнили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области . — Чуть позже к ним подтянулось еще трое знакомых. Во время застолья потерпевший признался: он — наркоман со стажем.

Четверо разъяренных мужчин, решившие проучить мужчину, заклеили ему рот малярной лентой и обрушились с градом ударов.

— Увидев, что жертва мертва, они расчленили его тело, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Руки, предплечья и голову они упаковали в белый пакет, который выбросили на свалку в Виновском дачном массиве. Тело 37-летнего мужчины подозреваемые закопали на дачах.

Всего за несколько дней сотрудники правоохранительных органов нашли жестоких приятелей — ими оказались четверо мужчин в возрасте от 28 до 48 лет.

— Следователи допрашивают подозреваемых. В ближайшее время их могут арестовать, — добавили в СУ СК России по Волгоградской области.