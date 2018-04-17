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На севере Волгограда компания приятелей убила и расчленила друга за пагубную страсть
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На севере Волгограда компания приятелей убила и расчленила друга за пагубную страсть 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгограде четверо приятелей убили и расчленили мужчину за его пристрастие к наркотикам.
— В субботу, 14 апреля, 37-летний волгоградец приехал в офис в поселок Латошинка Тракторозаводского района, — уточнили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Чуть позже к ним подтянулось еще трое знакомых. Во время застолья потерпевший признался: он — наркоман со стажем.
Четверо разъяренных мужчин, решившие проучить мужчину, заклеили ему рот малярной лентой и обрушились с градом ударов.
— Увидев, что жертва мертва, они расчленили его тело, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Руки, предплечья и голову они упаковали в белый пакет, который выбросили на свалку в Виновском дачном массиве. Тело 37-летнего мужчины подозреваемые закопали на дачах.
Всего за несколько дней сотрудники правоохранительных органов нашли жестоких приятелей — ими оказались четверо мужчин в возрасте от 28 до 48 лет.
— Следователи допрашивают подозреваемых. В ближайшее время их могут арестовать, — добавили в СУ СК России по Волгоградской области.
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