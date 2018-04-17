В Германии полиция провела операцию из-за «обезглавленной куклы»

В понедельник в полицию федеральной земли Баден-Вюртемберг обратился мужчина. Он находился на прогулке, когда обнаружил «тело человека», сообщает издание.

К указанному мужчиной «труднодоступному месту», где якобы находилось «обезглавленное и окровавленное тело», прибыли стражи порядка и четыре пожарные машины. Когда его достали, стало ясно, что это не человек, а кукла без головы.

"Она (кукла — ред.) выглядела как труп человека", — сообщил представитель полиции. Отмечается, что события произошли в темное время суток.