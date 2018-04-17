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В Германии полиция провела операцию из-за «обезглавленной куклы»
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В Германии полиция провела операцию из-за «обезглавленной куклы» 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Немецкая полиция провела крупную операцию после сообщения о якобы обнаруженном «теле без головы», которое в результате оказалось куклой, сообщает таблоид Bild.
В понедельник в полицию федеральной земли Баден-Вюртемберг обратился мужчина. Он находился на прогулке, когда обнаружил «тело человека», сообщает издание.
К указанному мужчиной «труднодоступному месту», где якобы находилось «обезглавленное и окровавленное тело», прибыли стражи порядка и четыре пожарные машины. Когда его достали, стало ясно, что это не человек, а кукла без головы.
"Она (кукла — ред.) выглядела как труп человека", — сообщил представитель полиции. Отмечается, что события произошли в темное время суток.
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