Мигранта подозревают в сексуальном насилии над ребенком в Безенчукском районе

По данным источника в правоохранительных органах, около 20:00 14 апреля в подъезде жилого дома в с. Ольгино на школьницу напал молодой человек. Силой он принудил ребенка к сексуальному контакту.

Личность подозреваемого установлена — это 21-летний мигрант-разнорабочий, который трудится на овощебазе.

После проведения проверки 16 апреля было возбуждено уголовное дело по с. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет», которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.