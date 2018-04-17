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В Нижневартовском районе местный житель избил участкового. Возбуждено дело
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В Нижневартовском районе местный житель избил участкового. Возбуждено дело 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В селе Аган Нижневартовского района местный житель напал на участкового полиции, избив по голове и туловищу. После произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ («применение насилия в отношении представителя власти»).
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе на исследование появившейся в сети Интернет видеозаписи с камеры наблюдения, запечатлевший часть инцидента, произошедшего в поселковом «Доме Культуры», — отмечают в пресс-службе ведомства.
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