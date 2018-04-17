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Два рязанских подростка пытались украсть 30 метров интернет-кабеля
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Два рязанских подростка пытались украсть 30 метров интернет-кабеля 

АиФ Рязань 55 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Полиция задержала на месте преступления задержали двух молодых рязанцев, подозреваемых в краже из подъезда жилого дома 30 метров интернет-кабеля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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