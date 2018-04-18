Ещё
В Петрозаводске задержали мужчин, разбиравших железнодорожные пути
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петрозаводске задержали мужчин, разбиравших железнодорожные пути 

Карельские вести 13 часов назад
Фото: Карельские вести
Наряд Росгвардии задержал нарушителей на улице Пограничной.
17 апреля в 20:09 на объекте, расположенном на улице Пограничной в Петрозаводске, сработала тревожная сигнализация.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, через несколько минут стражи порядка прибыли на место происшествия и задержали двух мужчин, которые разбирали железнодорожные пути. Один из задержанных — 40-летний петрозаводчанин, ранее судимый, в том числе и за тяжкие преступления. На счету второго — ему 29 лет — ряд административных правонарушений, преимущественно за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения и распитие в неположенном месте.
Задержанные были доставлены в полицию, по факту хищения рельсов ведется проверка.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Верховный суд запретил родственникам осужденных прикидываться защитниками Полиция продолжает розыск подозреваемого в имущественном преступлении Подозреваемые в грабеже и краже разыскиваются в Петрозаводске (видео)
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел новую меру пресечения135
Лондон выступил с новым обвинением к России79
Украине пророчат распад235
«Британия уничтожает улики по Солсбери»49
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение