В Петрозаводске задержали мужчин, разбиравших железнодорожные пути

Наряд Росгвардии задержал нарушителей на улице Пограничной.

17 апреля в 20:09 на объекте, расположенном на улице Пограничной в Петрозаводске , сработала тревожная сигнализация.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, через несколько минут стражи порядка прибыли на место происшествия и задержали двух мужчин, которые разбирали железнодорожные пути. Один из задержанных — 40-летний петрозаводчанин, ранее судимый, в том числе и за тяжкие преступления. На счету второго — ему 29 лет — ряд административных правонарушений, преимущественно за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения и распитие в неположенном месте.

Задержанные были доставлены в полицию, по факту хищения рельсов ведется проверка.