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Крупный канал поставки амфетамина в Санкт-Петербург перекрыли сотрудники полиции
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Крупный канал поставки амфетамина в Санкт-Петербург перекрыли сотрудники полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УТ МВД России по СЗФО в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота запрещенных веществ, задержаны двое петербуржцев. В ходе проведения досмотра двух автомобилей полицейскими обнаружены и изъяты 23 пакета с порошкообразным веществом.
Согласно результатам исследования, проведенного сотрудниками ЭКЦ УТ МВД России по СЗФО, изъятое является психотропным веществом — амфетамином общей массой около 69 килограммов.
Запрещенное к обороту вещество, предназначалось для распространения в Санкт-Петербурге.
Одному из задержанных 33 года, он ранее судим за мошенничество. Его 39-летний подельник — за незаконный оборот наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Санкция данной части статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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