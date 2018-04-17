Крупный канал поставки амфетамина в Санкт-Петербург перекрыли сотрудники полиции

Сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УТ МВД России по СЗФО в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота запрещенных веществ, задержаны двое петербуржцев. В ходе проведения досмотра двух автомобилей полицейскими обнаружены и изъяты 23 пакета с порошкообразным веществом.

Согласно результатам исследования, проведенного сотрудниками ЭКЦ УТ МВД России по СЗФО, изъятое является психотропным веществом — амфетамином общей массой около 69 килограммов.

Запрещенное к обороту вещество, предназначалось для распространения в Санкт-Петербурге

Одному из задержанных 33 года, он ранее судим за мошенничество. Его 39-летний подельник — за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Санкция данной части статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.