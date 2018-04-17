Ещё
Майкопчанку осудили за коррупционное преступление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Майкопчанку осудили за коррупционное преступление 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Задолженность в размере 500 тысяч рублей по исполнительному производству о взыскании уголовного штрафа за получение взятки погашена в срок.
«Жительница республиканской столицы была приговорена Майкопским городским судом к лишению свободы сроком на 3 года и выплате уголовного штрафа в размере 500 тысяч рублей за коррупционное преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ», рассказали в пресс-службе УФССП по Адыгее.
Не дожидаясь наступления негативных последствий, родители должницы оплатили задолженность в полном объеме.
АиФ Адыгея: последние новости
23-летний житель Адыгеи пропал без вести Жителя Адыгейска лишили прав на три года за пьяную езду В Адыгее чиновницу обвиняют в мошенничестве на 400 тысяч рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коса Тузла стала федеральной собственностью72
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе45
США ударят по Китаю144
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа174
Россияне закупились котами после обвала рубля61
Видео
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
02:58
Макрон назвал себя «ровней Путину»
Политика
02:11
Воробьев произвел кадровые перестановки
Политика
Памфилова получила премию «Менеджер года»
Политика
00:34
Действия Роскомнадзора привели к проблемам с банковскими картами
Личный счет
03:43
Литва обвинила российское судно в нарушении границы
Политика
00:47
В МЧС рассказали о новых нарушениях в «Зимней вишне»
Происшествия
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение