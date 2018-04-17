Майкопчанку осудили за коррупционное преступление

Задолженность в размере 500 тысяч рублей по исполнительному производству о взыскании уголовного штрафа за получение взятки погашена в срок.

«Жительница республиканской столицы была приговорена Майкопским городским судом к лишению свободы сроком на 3 года и выплате уголовного штрафа в размере 500 тысяч рублей за коррупционное преступление, предусмотренное ст. 290 УК РФ», рассказали в пресс-службе УФССП по Адыгее

Не дожидаясь наступления негативных последствий, родители должницы оплатили задолженность в полном объеме.