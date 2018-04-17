В Березниках девушка спаслась от грабителя с пистолетом

Березниках задержали 28-летнего подозреваемого в разбойном нападении.

Мужчина напал на 23-летнюю прохожую. Угрожая пневматическим пистолетом, он пытался похитить ювелирные украшения у девушки.

«Девушка смогла обратить на себя внимание и позвать на помощь, в результате чего злоумышленник не довёл свои преступные действия до конца», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Нападавшим оказался нигде не работающий и ранее судимый за грабёж местный житель. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.