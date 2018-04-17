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В Березниках девушка спаслась от грабителя с пистолетом
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В Березниках девушка спаслась от грабителя с пистолетом 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Березниках задержали 28-летнего подозреваемого в разбойном нападении.
Мужчина напал на 23-летнюю прохожую. Угрожая пневматическим пистолетом, он пытался похитить ювелирные украшения у девушки.
«Девушка смогла обратить на себя внимание и позвать на помощь, в результате чего злоумышленник не довёл свои преступные действия до конца», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Нападавшим оказался нигде не работающий и ранее судимый за грабёж местный житель. Сотрудники полиции задержали его и доставили в отдел полиции.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
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