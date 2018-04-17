Убийством закончилась ссора на кухне в Великом Устюге

В порыве эмоций муж ранил жену ножом, которым резал мясо. Женщина скончалась на месте. Смертельная ссора произошла 14 апреля в Великом Устюге.

Приехавшие полицейские обнаружили тело 34-летней устюжанки на пороге своей квартире. 45-летнего супруга, который находился в квартире, оперативники задержали как главного подозреваемого. Следствием установлено, что супруги распивали спиртные напитки. Во время ссоры мужчина смертельно ранил жену в грудь.

Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ «Убийство» продолжается, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Вологодской области.