Владельцы Дворца спорта профсоюзов подозреваются в хищении электроэнергии в особо крупном размере

Уголовное дело возбуждено по факту хищения электроэнергии владельцами Дворца спорта профсоюзов. По результатам проверки сотрудники полиции и специалисты «Нижновэнерго» обнаружили во Дворце перепрограммированные приборы учета электроэнергии. Завод-изготовитель счетчиков — АО «ННПО им. М. В. Фрунзе» — подтвердил факт вмешательства в работу приборов учета. Об этом сообщает пресс-служба «Нижновэнерго».

Поводом для проверки стало заявление филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго», зафиксировавшего факт неучтенного энергопотребления в своих сетях. Ущерб компании составил более составил 9,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что более 1200 раз нижегородцы пытались похитить электроэнергию с начала года.

Фото: пресс-служба «Нижновэнерго»