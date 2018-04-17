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Владельцы Дворца спорта профсоюзов подозреваются в хищении электроэнергии в особо крупном размере
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Владельцы Дворца спорта профсоюзов подозреваются в хищении электроэнергии в особо крупном размере 

В городе N 22 минуты назад
Фото: В городе N
Уголовное дело возбуждено по факту хищения электроэнергии владельцами Дворца спорта профсоюзов. По результатам проверки сотрудники полиции и специалисты «Нижновэнерго» обнаружили во Дворце перепрограммированные приборы учета электроэнергии. Завод-изготовитель счетчиков — АО «ННПО им. М. В. Фрунзе» — подтвердил факт вмешательства в работу приборов учета. Об этом сообщает пресс-служба «Нижновэнерго».
Поводом для проверки стало заявление филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго», зафиксировавшего факт неучтенного энергопотребления в своих сетях. Ущерб компании составил более составил 9,4 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что более 1200 раз нижегородцы пытались похитить электроэнергию с начала года.
Фото: пресс-служба «Нижновэнерго»
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