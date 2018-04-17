Санитарка сообщила о минировании больницы им. Семашко

Объектом, который, вот-вот предположительно должен был взлететь на воздух, стала больница им. Семашко. О ее минировании сообщила неизвестная женщина 13 апреля, позвонив вечером на телефон приемного отделения медучреждения.

В итоге никаких взрывчатых веществ внутри не обнаружилось.

Личность звонившей уже удалось установить — она назвалась силовикам санитаркой больницы им. Семашко. По данным источника в правоохранительных органах, предполагается, что звонила она из хулиганских побуждений. Подозреваемой всего 25 лет.

Уголовное дело пока не возбудили.