Ещё
Санитарка сообщила о минировании больницы им. Семашко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Санитарка сообщила о минировании больницы им. Семашко 

Волга Ньюс 21 минуту назад
Объектом, который, вот-вот предположительно должен был взлететь на воздух, стала больница им. Семашко. О ее минировании сообщила неизвестная женщина 13 апреля, позвонив вечером на телефон приемного отделения медучреждения.
В итоге никаких взрывчатых веществ внутри не обнаружилось.
Личность звонившей уже удалось установить — она назвалась силовикам санитаркой больницы им. Семашко. По данным источника в правоохранительных органах, предполагается, что звонила она из хулиганских побуждений. Подозреваемой всего 25 лет.
Уголовное дело пока не возбудили.
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре майора ФСБ подозревают в мошенничестве В Самаре экс-начальницу почтового отделения подозревают в хищении пенсий и пособий Мужчину из Кошкинского района новые знакомые ограбили в Самаре и выгнали на улицу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю89
Крымский мост потроллил Украину71
В Совфеде оценили призыв к России от G7114
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»249
Кто взорвет Сирию44
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение