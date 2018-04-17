Беременных женщин могут перестать заключать под стражу до решения суда

Беременных женщин и тех, у которых есть несовершеннолетние дети, могут перестать заключать под стражу до решения суда. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму глава Комитета Совета Федерации по Регламенту Андрей Кутепов

«Я сейчас разрабатываю инициативу, согласно которой беременные женщины и матери несовершеннолетних детей не могут быть заключены под стражу до вынесения решения суда», — сказал Кутепов 17 апреля на заседании Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.

По словам парламентария, сегодня только к одной из 500 женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, приезжают муж, а детей они вообще не видят.

Кроме того, сенатор сообщил, что 60 процентов осуждённых женщин отбывают наказание за распространение наркотиков, 30 процентов — за убийство, а 10 процентов — за нанесение тяжких телесных повреждений.