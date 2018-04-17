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Беременных женщин могут перестать заключать под стражу до решения суда
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Беременных женщин могут перестать заключать под стражу до решения суда 

Парламентская газета 27 минут назад
Фото: Парламентская газета
Беременных женщин и тех, у которых есть несовершеннолетние дети, могут перестать заключать под стражу до решения суда. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму глава Комитета Совета Федерации по Регламенту Андрей Кутепов.
«Я сейчас разрабатываю инициативу, согласно которой беременные женщины и матери несовершеннолетних детей не могут быть заключены под стражу до вынесения решения суда», — сказал Кутепов 17 апреля на заседании Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре.
По словам парламентария, сегодня только к одной из 500 женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, приезжают муж, а детей они вообще не видят.
Кроме того, сенатор сообщил, что 60 процентов осуждённых женщин отбывают наказание за распространение наркотиков, 30 процентов — за убийство, а 10 процентов — за нанесение тяжких телесных повреждений.
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