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УК за упавшее на иномарку дерево выплатит пермяку 250 тысяч
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УК за упавшее на иномарку дерево выплатит пермяку 250 тысяч 

АиФ Пермь 10 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Судебная тяжба между пермской управляющий компанией и автовладельцем, на машину которого упал автомобиль, закончена победой последнего.
Несколько месяцев назад на припаркованный на улице Закамская Chevrolet Cruze упало дерево. Пострадавший автовладелец за возмещением ущерба направился в суд.
Кировский районный суд принял решение о том, что обязанность по содержанию придомовой территории возложена на управляющую компанию, однако надлежащим образом она её не исполнила, поэтому должна возместить ущерб, причиненный падением дерева. Экспертиза оценила ущерб в 233 тысячи 715 рублей 11 копеек.
УК решила обжаловать решение районного суда и обратилась в вышестоящую инстанцию.
«Пермский краевой суд оставил без изменения решение Кировского районного суда о взыскании с управляющей компании в пользу автовладельца 248 тысяч 847 рублей 11 копеек», — сообщает пресс-служба пермского краевого суда.
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 Ещё 2 источника 
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