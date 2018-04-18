УК за упавшее на иномарку дерево выплатит пермяку 250 тысяч

Судебная тяжба между пермской управляющий компанией и автовладельцем, на машину которого упал автомобиль, закончена победой последнего.

Несколько месяцев назад на припаркованный на улице Закамская Chevrolet Cruze упало дерево. Пострадавший автовладелец за возмещением ущерба направился в суд.

Кировский районный суд принял решение о том, что обязанность по содержанию придомовой территории возложена на управляющую компанию, однако надлежащим образом она её не исполнила, поэтому должна возместить ущерб, причиненный падением дерева. Экспертиза оценила ущерб в 233 тысячи 715 рублей 11 копеек.

УК решила обжаловать решение районного суда и обратилась в вышестоящую инстанцию.

«Пермский краевой суд оставил без изменения решение Кировского районного суда о взыскании с управляющей компании в пользу автовладельца 248 тысяч 847 рублей 11 копеек», — сообщает пресс-служба пермского краевого суда.