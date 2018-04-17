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Самарца избили его же битой, которую он принес для выяснения отношений
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Самарца избили его же битой, которую он принес для выяснения отношений 

АиФ-Самара 33 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Самары поступила информация о том, что в медицинское учреждение доставлен мужчина с травмами головы, сотрудники полиции установили личность пострадавшего — им оказался 34-летний местный житель, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Опросив мужчину, полицейские установили, что травмы он получил возле одного из домов на улице Пензенской в ходе драки с неизвестными ему людьми. Вспомнить приметы злоумышленников, нанесших ему телесные повреждения, пострадавший не мог. Однако, в ходе общения с самарцем у полицейских появились подозрения, что пострадавший знает своих обидчиков.
Для сбора дополнительной информации участковый уполномоченный полиции выехал на место происшествия и опросил жильцов ближайших домов. Выяснилось, у потерпевшего произошел конфликт с 37-летним местным жителем, ранее попадавшим в поле зрения полиции.
Из собранных материалов следовало, что незадолго до инцидента потерпевший неоднократно высказывал оскорбления в адрес своей бывшей супруги. В какой-то момент женщина не выдержала и рассказала о сложившейся ситуации знакомому, который решил помочь приятельнице. Встреча мужчин произошла возле дома, расположенного на улице Пензенской. 34-летний мужчина пришел не с пустыми руками, а с бейсбольной битой. В ходе потасовки бита выпала из рук хозяина. Воспользовавшись этим, оппонент поднял биту и нанес второму участнику драки многочисленные удары. Разняли мужчин их знакомые, которые и позвонили в «скорую помощь». Впоследствии экспертиза установила, что в результате инцидента здоровью пострадавшего был причинен тяжкий вред здоровью.
Располагая сведениями о втором участнике конфликта, участковый уполномоченный полиции выяснил его местонахождение. Мужчина в ходе разговора с полицейским не стал отрицать своей вины и рассказал подробности случившегося.
В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело.
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