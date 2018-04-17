Житель Марий Эл лишился 100 тысяч рублей при покупке криптовалюты

В полицию обратился неработающий 31-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина в Интернете, используя игровую биржу, хотел купить цифровые монеты — биткоины. После перевода денежных средств в сумме 100 тысяч рублей на счет продавца, биткоины ему не поступили, а сайт оказался заблокирован.

Сотрудники полиции выяснили, что мошенники создали так называемый «сайт-двойник» официального сайта игровой биржи, в названии которого имеется незначительная разница в знаках или буквах. Гражданин по своей беспечности попался на уловки мошенников и лишился своих сбережений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.