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Житель Марий Эл лишился 100 тысяч рублей при покупке криптовалюты
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Россия "отзывает" студентов из-за рубежа
Россия "отзывает" студентов из-за рубежа

Житель Марий Эл лишился 100 тысяч рублей при покупке криптовалюты 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 28 минут назад
В полицию обратился неработающий 31-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина в Интернете, используя игровую биржу, хотел купить цифровые монеты — биткоины. После перевода денежных средств в сумме 100 тысяч рублей на счет продавца, биткоины ему не поступили, а сайт оказался заблокирован.
Сотрудники полиции выяснили, что мошенники создали так называемый «сайт-двойник» официального сайта игровой биржи, в названии которого имеется незначительная разница в знаках или буквах. Гражданин по своей беспечности попался на уловки мошенников и лишился своих сбережений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.
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