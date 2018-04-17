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Суд продлил арест красноярского депутата по делу о взятке
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Суд продлил арест красноярского депутата по делу о взятке 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ДЕЛА.ru
КРАСНОЯРСК, 17 апр — РИА Новости. Суд не удовлетворил ходатайство арестованного по делу о взятке красноярского депутата Аркадия Волкова об изменении ему меры пресечения на домашний арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина.
Ранее в отношении депутата красноярского горсовета Аркадия Волкова было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за общее покровительство, в крупном размере). Железнодорожный суд Красноярска арестовал его на два месяца — до 3 июня, однако Волков пытался оспорить данное решение в Красноярском краевом суде.
"Ходатайство об изменении меры пресечения не удовлетворено. Волков просил изменить меру на домашний арест. Он останется под стражей на два месяца до 3 июня", — сказала Мишанина.
По версии следствия, депутат для повышения имиджа на выборах в заксобрание Красноярского края организовал проект «Машина добрых дел депутат Аркадия Волкова» по оказанию помощи малоимущим, решению бытовых проблем, ремонту. Для того, чтобы работавшие в проекте сотрудники получали зарплату, в 2016 году он попросил гендиректора «КрасТЭК» трудоустроить трех сотрудников, взамен пообещав компании покровительство, а в случае отказа — создать препятствия в деятельности предприятия, организуя проверки контрольно-надзорных органов на основании депутатских запросов, считает следствие. Руководитель дал свое согласие и трудоустроил в феврале 2016 года двух сотрудников — бывшую помощницу депутата и его знакомого, а июне — еще одного мужчину.
Всего сотрудникам было выплачено за год работы более 430 тысяч рублей. В июне 2016 года Волков, исполняя обязательства по покровительству, при обсуждении вопроса «О проекте схемы теплоснабжения города Красноярска до 2033 года» выступил инициатором защиты интересов ООО «КрасТЭК» в части внесения изменений в указанный проект, позволяющий не исключать из схемы теплоснабжения города Красноярска одну из котельных ООО «КрасТЭК», которую, в соответствии с проектом, планировалось закрыть, считает следствие.
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