Красноярского депутата Волкова краевой суд оставил под стражей

Красноярский краевой суд не удовлетворил ходатайство депутата горсовета Аркадия Волкова об изменении ему меры пресечения. Волков останется под стражей до 3 июня.

Волков был задержан и заключен под стражу в начале апреля. По версии следствия, Аркадий Волков заставил руководство компании «КрасТЭК» трудоустроить трех человек, занятых в его проекте «Машина добрых дел». Депутат якобы обещал компании покровительство в случае, если его просьба будет исполнена, и неприятности при обратном раскладе. Его помощники по проекту официально числились в компании «КрасТЭК» год и за это время получили зарплату в общей сложности в 430 тыс. рублей.

Отметим, что рядом со зданием краевого суда несколько пенсионеров (именно на помощь им был рассчитан проект) устроили одиночные пикеты в защиту Волкова.

Суд не принял во внимание доводы адвкоатов Аркадия Волкова, требующих пересмотреть решение Железнодорожного районного суда, и оставил его под стражей до 3 июня.