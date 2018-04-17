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Красноярского депутата Волкова краевой суд оставил под стражей
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Красноярского депутата Волкова краевой суд оставил под стражей 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Красноярский краевой суд не удовлетворил ходатайство депутата горсовета Аркадия Волкова об изменении ему меры пресечения. Волков останется под стражей до 3 июня.
Волков был задержан и заключен под стражу в начале апреля. По версии следствия, Аркадий Волков заставил руководство компании «КрасТЭК» трудоустроить трех человек, занятых в его проекте «Машина добрых дел». Депутат якобы обещал компании покровительство в случае, если его просьба будет исполнена, и неприятности при обратном раскладе. Его помощники по проекту официально числились в компании «КрасТЭК» год и за это время получили зарплату в общей сложности в 430 тыс. рублей.
Отметим, что рядом со зданием краевого суда несколько пенсионеров (именно на помощь им был рассчитан проект) устроили одиночные пикеты в защиту Волкова.
Суд не принял во внимание доводы адвкоатов Аркадия Волкова, требующих пересмотреть решение Железнодорожного районного суда, и оставил его под стражей до 3 июня.
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